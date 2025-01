Lierna è pronta a salutare e festeggiare Padre Alberto Pensa

Un’occasione celebrare il suo impegno e la sua dedizione prima che ritorni in Thailandia

Appuntamento a domenica 26 gennaio per la Santa Messa e il pranzo comunitario

LIERNA – La comunità di Lierna si prepara a celebrare Padre Alberto Pensa, il loro missionario, che a fine gennaio farà ritorno nella sua terra di missione in Thailandia. Domenica 26 gennaio sarà un’occasione di festa, riconoscenza e condivisione per celebrare il profondo legame con la parrocchia di Lierna.

Padre Alberto Pensa ha trascorso quattro anni nel seminario dei Padri Betterramiti a Colico, proseguendo poi il suo cammino formativo ad Albavilla, dove ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 12 giugno 1965.

“La preparazione di Padre Alberto per diventare missionario si è svolta in due fasi, cinque anni di formazione ad Albavilla e due anni in Inghilterra per perfezionare la lingua inglese. Il 30 novembre 1972 è partito per la Thailandia, dove ha svolto con dedizione il suo mandato evangelico per 52 anni e dove risiede tuttora. Quest’anno festeggerà il suo 60esimo anno di sacerdozio”, concludono gli organizzatori.

Il programma

ore 10:30 Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale celebrata da padre Alberto

ore 12 pranzo comunitario presso la mensa scolastica di via Parodi

a seguire saluti e ringraziamenti

Info e prenotazioni entro venerdì 24 gennaio.

Mariella (339/7557809), Dania (329/2067182), Lucia (334/8646490)