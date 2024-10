Lierna. Festa di San Michele, la tradizione rispettata con successo

In una frazione di Sornico addobbata a festa, ampia partecipazione di pubblico

Momenti religiosi e conviviali, dalle Sante Messe al Palo della Cuccagna, nella tre giorni vissuta con pienezza dalla comunità

LIERNA – Tradizione rispettata e grande successo raggiunto nella tre giorni dedicata alla Festa di San Michele a Lierna, nella frazione di Sornico. Un week-end lungo che ha visto un’ampia partecipazione da parte del pubblico, sia ai momenti di festa che a quelli religiosi.

Già dal venerdì sera i riscontri positivi in termini di adesione si sono resi evidenti durante l’elevazione musicale del Coro Aldeia diretto da Emanuela Milani, che si è tenuta dopo la celebrazione del parroco don Marco della Santa Messa.

Per l’occasione l’antico Oratorio di San Michele e la frazione di Sornico erano stati addobbati a festa, molto visitati sin dalle prime ore del sabato, che ha visto i festeggiamenti “benedetti” da un cielo terso e un bel sole splendente.

Da citare tra le iniziative in programma la cena con gli Alpini, che ha riscosso grande partecipazione. Come sempre le penne nere hanno dato il meglio con prelibatezze dalla cucina lombarda, molto apprezzate. Dopo la Santa Messa vigiliare ha tenuto banco il tradizionale incanto dei canestri con prodotti locali, formaggi e dolci del periodo andati a ruba in una generosa e divertente competizione sulla scia del “chi offre di più”.

Immancabile lo spettacolo pirotecnico, sempre sabato sera, e il coinvolgimento del pubblico nella buona musica del gruppo “Le fisarmoniche paesane” di Pagnona.

Domenica, giorno dedicato a San Michele, la Santa Messa Solenne celebrata alle ore 11.30. Poi, nel pomeriggio, il grande ritorno del Palo della Cuccagna, dopo quarant’anni di assenza, con ben quattro formazioni amatoriali locali a cimentarsi nella scalata: San Michele, I Cuccagni di Villa, Pro Loco ed Esino Lario. Con le loro performance hanno saputo far divertire la scatenata tifoseria lì ad acclamarli. A spuntarla, ironia della sorte, è stata proprio la formazione di San Michele, composta tutta da residenti della frazione di Sornico.

In chiusura della Festa di San Michele l’allegro concerto offerto dal Corpo Musicale Liernese che ha accompagnato l’estrazione della sottoscrizione a premi in ricordo di Luigi Sina e Liliane Bazzicconi e altri benefattori.

Grande la soddisfazione tra gli organizzatori che si sono spesi per la riuscita della manifestazione (frazionisti di Sornico e associazioni del territorio come Pro Loco, Gruppo Alpini di Lierna e di Belledo, Corpo Musicale Liernese, Parrocchia di Sant’Ambrogio e Scuola dell’Infanzia di Lierna) nel vedere l’intera comunità presente e attiva a ogni momento proposto: “A tutti il più vivo ringraziamento per aver contribuito con la presenza a rendere viva, autentica e sentita la festa che la tradizione vuole solenne, in particolar quando la ricorrenza cade di domenica come quest’anno”.

Tutte le foto sono di Marco Gaddi