Lierna. Il comune cerca gestori per il bar in zona Riva Bianca

L’amministrazione ha pubblicato il bando per la concessione del locale

LIERNA – L’amministrazione comunale di Lierna informa dell’avviso di pubblicazione del bando per la concessione di un locale a uso bar di proprietà comunale situato in via Castello, in località Riva Bianca.

L’importo è a base di gara: € 8.200 canone annuo per i primi sei anni con possibilità di rinnovo per altri 4 anni con l’incremento del canone base annuo del 15% dalla data del rinnovo e a seguito di una proposta migliorativa del servizio affidato, accettata dall’Amministrazione Comunale. Il canone è soggetto annualmente a rivalutazione Istat.

Viene aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

La scadenza della presentazione delle offerte è fissata per il 21 marzo 2022 ore 23.59 su piattaforma Aria di Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it). applicativo Sintel (Procedura ID n. 151493510). I documenti sono reperibili sulla pagina principale del sito www.comune.lierna.lc.it o direttamente sulla piattaforma regionale dove si svolgerà l’intera procedura telematica. E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio in loco, previo appuntamento telefonico al numero 0341.740108.