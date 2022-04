Amministrazione e scuola insieme per trasmettere l’importanza dell’ambiente

“E’ il nostro piccolo gesto di considerazione verso i giovani”

LIERNA – L’amministrazione comunale di Lierna ritiene fondamentale offrire sempre una particolare attenzione all’ambiente e alla diffusione della sua salvaguardia tra i giovani: è con questa ottica che nei giorni scorsi agli alunni del paese sono state consegnate le borracce personalizzate con il logo della scuola.

“E’ stato emozionante sentire dalla viva voce dei ragazzi la presentazione dei loro lavori, che simbolicamente, ma con forza, ci chiedono di salvaguardare il loro futuro – ha detto il sindaco Silvano Stefanoni -. Un grande grazie desidero esprimere alla sindaca dei ragazzi, Linda Panizza, e a tutto il suo consiglio per l’impegno e il senso civico su questi temi importanti ed attuali. Questa borraccia è il nostro piccolo gesto di considerazione per loro ed è in continuità alla giornata internazionale della madre terra, celebrata presso la mensa con il menù biologico, ed in seguito alla giornata degli alberi e del verde pulito“.

“Avvicinarsi ai giovani in questo modo e infondere la cultura dell’ambiente e del verde sono per noi motivi d’orgoglio – ha detto il vicesindaco Simonetta Costantini -. La madre terra ci accoglie come figli e noi abbiamo il compito di rispettarla da quando siamo piccoli, perché solo così possiamo garantire in futuro benessere e salute per le nuove generazioni e la natura potrà continuare a cullarci con i suoi benefici. Come Amministrazione assieme alla scuola ci siamo, pertanto, impegnati ad attivare diverse iniziative, per far meglio comprendere l’importanza di non inquinare ogni corso d’acqua, perché ognuno di loro è sempre uno dei nostri più preziosi beni, e di rispettare gli alberi, perché, oltre a raccontarci la storia, combattono, grazie alle loro radici, i fenomeni di dissesto idrogeologico, mitigano il clima, rendono più vivibili gli insediamenti urbani, proteggono il suolo e migliorano la qualità dell’aria”.

Inoltre, è già stata programmata grazie alla disponibilità del servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana una giornata formativa presso le scuole di Lierna a completamento di questo nostro ambizioso progetto: “Il nostro grazie come Amministrazione va sicuramente a tutti i volontari e gli insegnanti, che si sono prodigati per la buona riuscita di queste giornate e naturalmente continueremo a sensibilizzare piccoli e grandi al rispetto per la natura. Siamo circondati da vedute incantevoli, impariamo ad essere le loro sentinelle”.