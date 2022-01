Primo giorno di tamponi a Mandello grazie al servizio messo a disposizione da Comune e medici

Aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 13. Ci si presenta con prenotazione effettuata tramite il proprio medico

MANDELLO – “Prima di oggi dovevamo per forza andare a Lecco, non c’erano altre soluzioni. Qui siamo decisamente più comodi”. Commenti soddisfatti questa mattina a Mandello tra le persone in attesa di eseguire il tampone per il Covid all’esterno della saletta allestita appositamente dal municipio. Un servizio che non c’era a Mandello, nessuna struttura sanitaria locale in zona né farmacie lo effettuavano.

E’ il primo giorno di apertura, quello di lunedì, del servizio voluto dall’amministrazione comunale e realizzato con i medici di famiglia, uno dei primi avviati sul territorio su disponibilità dei Comuni. Anche Colico, Casatenovo e la comunità montana a Barzio si sono detti pronti ad iniziare e attendono il via libera di ATS (vedi articolo).

“Tutti i nostri dottori hanno aderito e li ringraziamo – fa sapere l’assessore comunale Guido Zucchi, presente in mattinata – la Cooperativa dei medici Cosma ha fatto da raccordo con i medici e con gli enti sanitari locali, insieme al nostro sindaco, affinché si potesse realizzare questa esperienza. E’ stato molto laborioso ma ci siamo riusciti”.

Il luogo scelto per effettuare i test sono i locali sul retro dell’immobile che ospita la sala del Consiglio Comunale, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13, a quanti hanno effettuato la prenotazione tramite il proprio medico di base.

Avrebbero dovuto essere 18 i tamponi da eseguire in mattinata ma, viste le prenotazioni abbondanti, sono stati effettuati 24 test. All’ingresso, per gestire l’accoglienza e la verifica della prenotazione, si alternerà del personale volontario e per questa prima mattina era presente il consigliere comunale Luisella Aliprandi.

“Il risultato dell’esame viene comunicato, se positivo, con una chiamata al paziente altrimenti viene inviato un messaggio di conferma della negatività – fa sapere l’assessore Zucchi – Al momento non è prevista nessuna data di stop al servizio, andremo avanti finché sarà necessario o cambierà qualcosa”.