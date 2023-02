Mandello: Comune e associazioni mobilitati per la seconda raccolta pro Turchia

La raccolta pro Turchia terminerà venerdì alle 20: il materiale va portato alla palestra delle ex elementari

Tra i prodotti più necessari i generatori elettrici a benzina da 3 Kw: l’appello alla generosità di aziende e associazioni

MANDELLO – Si è messa di nuovo in moto la macchina della solidarietà in paese con la seconda raccolta di materiali destinati alle zone terremotate della Turchia.

Il centro di raccolta è stato allestito nella palestra delle ex scuole elementari dove si potranno portare, fino a venerdì alle 20, materiale di primo soccorso, cibo secco, omogeneizzati, pannolini per anziani e per bambini e sacchi a pelo. Si raccomanda di non portare vestiti.

“Tra i prodotti più necessari si segnalano i generatori elettrici a benzina da 3 KW che, già alla prima raccolta, alcune aziende mandellesi hanno provveduto a consegnare. Trattandosi di un materiale che difficilmente un privato cittadino riesce a recuperare in breve tempo, confidiamo ancora nelle nostre aziende e associazioni” fa sapere l’assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi, che sta affiancando la comunità turca mandellese nell’organizzazione della logistica.

Non solo. In collaborazione con il gruppo Alpini di Mandello e con altre associazioni si sta anche organizzando una raccolta mirata di prodotti alimentari fuori dai principali esercizi alimentari mandellesi: l’appuntamento è per venerdì 17.

A Mandello, inoltre, sono arrivati e sono ancora in arrivo prodotti dall’Abruzzo, come ringraziamento alla comunità turca mandellese che è stata presente durante il terremoto che colpì L’Aquila.