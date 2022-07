Mandello, il luogotenente Fiori in congedo dopo 38 anni di servizio

Lascia il comando della stazione dei carabinieri Mandello, dove era ritornato nel 2016

Ha prestato servizio anche al 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia” e come aliquota operativa dei carabinieri di Cantù

MANDELLO – In congedo dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri: il luogotenente Ennio Fiori ha lasciato il comando della stazione Carabinieri di Mandello del Lario e si appresta a godersi la meritata pensione.

Arruolatosi nel maggio del 1984, il militare ha prestato servizio al 3° Battaglione Carabinieri “Lombardia” di Milano fino al giugno 1996; promosso poi al grado di maresciallo ha svolto l’incarico di sottufficiale in sottordine presso il Comando Stazione Carabinieri di Mandello del Lario fino al mese di marzo dell’anno 2001, per poi essere trasferito al Comando Compagnia Carabinieri di Cantù in qualità di addetto all’Aliquota Operativa dove ha svolto prevalentemente attività di polizia giudiziaria sotto la direzione delle Procure della Repubblica di Como e Milano conseguendo risultati encomiabili sia nel contrasto alla criminalità comune che a quella organizzata insistente in quel territorio.

Nel novembre del 2016 il ritorno a Mandello per assumere il Comando della Stazione dei Carabinieri fino al collocamento in congedo.

Durante la sua carriera militare ha inoltre partecipato, nel 1993, all’attività di soccorso internazionale in Albania -“Operazione Pellicano”.

Il sottufficiale verrà a breve avvicendato da un luogotenente già individuato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.