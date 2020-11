Mandello, iniziate le vaccinazioni antinfluenzali in Sala Civica

Al via oggi a Mandello la campagna vaccinale contro l’influenza

Il Comune ha messo a disposizione la Sala Civica di Molina

MANDELLO – Al via anche a Mandello la campagna di vaccinazioni antinfluenzali per gli over 65: martedì mattina sono arrivati i primi utenti alla Sala Civica di Molina messa a disposizione dal Comune.

Due le postazioni allestite per le vaccinazioni: al lavoro un medico e un infermiere insieme ai volontari di Protezione Civile e Alpini che gestiscono i flussi di persone all’ingresso e nella sala d’attesa.

“Tutto si sta svolgendo in modo regolare e senza problematiche, ringrazio il personale sanitario e i volontari per il loro impegno – sottolinea il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli – immaginiamo e auspichiamo ci sia una buona risposta quest’anno alla campagna vaccinale, contiamo di arrivare ad una copertura del 75% della fascia della popolazione per la quale la vaccinazione è raccomandata”.

In numeri si tratterebbe di circa 1600 cittadini, sul totale di circa 2,4 mila mandellesi over 65 dei quali alcuni già vaccinati nella prima fase dedicata ai casi di grave fragilità e altri ospiti in casa di riposo.