Vaccino antinfluenzale anche quest’anno in sala civica a Molina

Collaborazione rinnovata tra medici e Comune di Mandello

MANDELLO – Anche nel lecchese si prepara al via per la campagna di vaccinazioni contro l’influenza. In Lombardia è iniziata la campagna rivolta alle categorie considerate più a rischio (gli altri soggetti possono acquistare il vaccino in farmacia).

Già dal 18 ottobre i medici di medicina generale lombardi raccolgono le prenotazioni di over 65, fragili e malati cronici, donne incinte e bambini dai 6 mesi ai 6 anni loro assistiti interessati a ricevere il vaccino influenzale. I soggetti non inclusi nelle predette categorie possono acquistare il vaccino in farmacia.

“La macchina mandellese è pronta a ripetere le modalità collaudate nel 2020 in collaborazione con i Medici di base e le Associazioni che tradizionalmente ci aiutano in questi frangenti” fa sapere l’assessore comunale con delega ai Servizi Sociali, Guido Zucchi,

“Sarà quindi possibile ricevere il vaccino antinfluenzale a Mandello: non appena disporremo delle necessarie indicazioni di ATS Brianza, nel giro di un paio di giorni avvieremo le vaccinazioni presso la sala civica di Molina, esattamente come abbiamo fatto l’anno scorso – aggiunge – Non potremo conoscere quanti mandellesi avranno nel frattempo scelto la somministrazione contemporanea dei due vaccini a Lecco, e questo ci porterà qualche difficoltà di carattere organizzativo, ma le supereremo”.