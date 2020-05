Mandello non conta più alcun ricoverato in ospedale per Coronavirus

Tutti rientrati a casa i cittadini che erano stati ricoverati in ospedale per Covid

Situazione in miglioramento. Il sindaco: “Manteniamo il distanziamento”

MANDELLO – Una bella notizia nel bollettino giornaliero redatto dal Comune di Mandello: per la prima volta, mercoledì, il comune lariano non conta più alcun cittadino ricoverato in ospedale per Coronavirus.

Sono due anziani gli ultimi mandellesi a fare ritorno alla propria abitazione. Complessivamente restano quattro persone ancora positive al tampone in paese, di cui un asintomatico, e si contano altre persone in isolamento fiduciario perché hanno manifestato sintomi ma al momento non sono state sottoposte a tampone né al test.

Ventuno sono complessivamente le persone guarite, tra loro anche don Luigi Prandi, ex parroco di Oliveto Lario, già ricoverato in ospedale per altri problemi di salute e rientrato a casa nei giorni scorsi. Mandello conta undici vittime, undici persone che purtroppo non ce l’hanno fatta.

La situazione ora sembra effettivamente migliorare e i numeri quelli ufficiali, sono incoraggiati: “Per noi è chiaro che il virus girava molto tempo prima dell’inizio dell’emergenza – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – lo capiamo dai dati della mortalità più alta rispetto agli altri anni e dal fatto che alcuni cittadini erano malati già da alcune settimane prima di essere ricoverati, sono arrivati in ospedale stremati dalla malattia”.

“I test sierologici possono aiutare a tracciare il contagio e capire meglio la situazione, su questo stiamo alle indicazioni di Ats – conclude Fasoli – Anche se la situazione oggi sembra migliorare dobbiamo sempre ricordarci di mantenere il distanziamento fisico tra le persone e indossare la mascherina, è un abitudine che dovremo tenere per molto ancora” .