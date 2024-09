Mandello. Vivi Sostenibile: Equofesta dal 6 all’8 settembre

La terza edizione si terrà nella Piazza del Mercato

MANDELLO DEL LARIO – E’ in arrivo la terza edizione di “Vivi Sostenibile“, che si terrà nella Piazza del Mercato di Mandello del Lario. L’evento, promosso dall’Associazione Equosolidale Lecco ODV e dalla Cooperativa Mondo Equo, con la collaborazione di volontari e sostenitori, ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, intesa come rispetto della dignità dei lavoratori, qualità e salubrità dei prodotti, e tutela della pace e dell’ambiente. L’appuntamento è fissato per il weekend da venerdì 6 a domenica 8 settembre.

In piazza si potranno trovare prodotti agricoli del territorio e prodotti artigianali provenienti da molti paesi del mondo. Inoltre, nella “tenda degli incontri”, si potrà dialogare con Associazioni che, nel territorio e nel mondo, sono impegnate per la pace, la solidarietà e la difesa della democrazia.

Sabato 7 settembre, dalle ore 14 alle ore 15, Angelo Rusconi, operatore umanitario che ha operato nella striscia di Gaza, condividerà la sua testimonianza sulla complessa situazione del territorio. Attraverso racconti, filmati e foto, offrirà un resoconto diretto della sua esperienza sul campo. L’incontro prevede uno spazio aperto per il dialogo, dove sarà possibile interagire con l’ospite ponendo domande e condividendo riflessioni.

Dalle ore 16 alle ore 17, Serena Baldini, operatrice dell’associazione “Vento di Terra”, condividerà la sua esperienza di viaggio con la Carovana fino a Rafah. Durante l’incontro, Serena racconterà le attività svolte dagli operatori locali dell’associazione, impegnati nel migliorare le condizioni di vita dei bambini della zona.

Infine, dalle ore 18 alle ore 19, Silvia Colombo presenterà il suo libro “L’altrove è qui”, che esplora la lotta delle donne contro l’integralismo, il fondamentalismo e il patriarcato che minacciano il loro diritto alla libertà. La presentazione offrirà anche un’opportunità di sostegno al Coordinamento Italiano Donne Afghane. Inoltre, durante tutta la giornata, sarà possibile visitare il banchetto dell’Anpi provinciale per firmare a favore del referendum contro l’autonomia differenziata.

Domenica 8 settembre, dalle ore 14 alle ore 16, diverse Associazioni e Cooperative presenteranno le loro attività attraverso video, immagini e i loro prodotti, tra cui articoli di artigianato palestinese e proposte della Fondazione Vik. Il Viaggiatore Leggero sarà presente con una selezione di letture, mentre Amnesty International raccoglierà firme a favore della difesa dei diritti umani.

Dalle ore 16 alle ore 18, l’Anpi presenterà il nuovo sito e le sue pubblicazioni storiche sulle vicende resistenziali del territorio, mentre l’Archivio della Memoria mostrerà il suo ultimo lavoro sulla Roggia. Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare il banchetto Anpi provinciale per firmare a favore del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.