Moregallo, si realizza un nuovo parcheggio: 42 posti auto

Partiti i lavori per una nuova area di sosta a Moregallo

L’opera è frutto della compensazione urbanistica per l’attività di cava

MANDELLO – Per la prossima bella stagione, Moregallo potrà contare su più parcheggi per accogliere i frequentatori del lago: sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area di sosta nella località che è parte del Comune di Mandello.

L’intervento, ci spiega l’assessore comunale Andrea Tagliaferri, era tra le opere di compensazione previste dal Comune a carico dell’impresa Spadri per l’attività nella vicina cava, così come lo sono il controllo periodico della strada e la sistemazione dei parapetti stradali. Il parcheggio, situato nelle vicinanze del locale Avalon, avrà disponibilità di 42 posti.

E’ stato necessario attendere circa due anni per avere il via libera dalla Comunità Montana che per l’autorizzazione aveva chiesto opere di compensazione pari a 14 mila euro, sempre a carico della ditta Spandri, lavori che nello specifico sono stati eseguiti per la sistemazione della strada agrosilvopastorale di “Vic” in località Saioli, che da alcuni anni necessitava di manutenzione.