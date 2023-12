Perledo. L’ultimo saluto a Ferruccio Baruffaldi, storico barista e alpino

Chiesa di San Martino gremita per il definitivo commiato

“Ci lascia una persona che ha contribuito a scrivere la storia recente di Perledo. Senza di lui un grande vuoto”

PERLEDO – Chiesa di San Martino a Perledo gremita per l’addio a Ferruccio Baruffaldi, alpino e storico barista in paese. Tantissimi i cittadini che hanno voluto rendergli omaggio alla cerimonia funebre e salutare il “patriarca”, come lo ha definito don Angelo Viganò durante l’omelia, sopraffatto da una malattia che da qualche mese lo affliggeva.

Un volto “gentile”, come lo stesso parroco ci ha tenuto a ricordare, visibilmente partecipe del dolore dei familiari e di quanti lo conoscevano, che accoglieva i frequentatori del bar Milano di cui era proprietario da decenni. Adesso l’attività sarà totalmente nelle mani del figlio Paolo, che lascia insieme a Laura, l’altra figlia, e ai nipoti Alessia e Mattia. Baruffaldi, classe 1931, fu anche alpino nel battaglione ‘Asiago’.

“La scomparsa di Ferruccio crea un grande vuoto nella comunità di Perledo – commenta il sindaco Fabio Festorazzi -. Persona seria ed estremamente corretta, ha portato avanti l’attività di famiglia per tantissimi anni e, fino a poco tempo, fa lo si vedeva ancora dietro al bancone. Ci lascia una persona che ha contribuito a scrivere la storia recente di Perledo e soprattutto ci lascia un Alpino con la A maiuscola”.

La morte sopraggiunta un paio d’anni dopo la moglie Maria Buzzoni, che ha lasciato questa terra nel febbraio 2022.