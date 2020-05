Riecco il mercato a Mandello: un piccolo ritorno alla normalità

Bancarelle di nuovo in piazza a Mandello per il primo giorno di ripartenza del mercato

Accessi contingentati e controllo della temperatura corporea all’ingresso

MANDELLO – Il primo giorno di Fase 2 a Mandello corrisponde al ritorno del mercato sul lago, seppur con le nuove regole per limitare il rischio di contagio da Coronavirus: accessi controllati, misurazione della temperatura corporea all’ingresso e banchi distanziati.

“Tutto si è svolto in modo regolare – riferisce il sindaco Riccardo Fasoli – le bancarelle, di soli generi alimentari, erano in tutto 17 e sono state posizionate tutte all’interno nel piazzale. Gli accessi sono stati contingentati, per un massimo di due persone per banco, quindi non più di 34 persone all’interno dell’area mercato”.

A regolare i flussi di cittadini in ingresso ci hanno pensato i volontari della Protezione Civile, insieme ad un agente della Polizia Locale, che hanno effettuato anche la ‘prova’ della febbre a quanti accedevano al mercato. Un solo varco di accesso, l’ingresso della piazza, e uno di uscita alle spalle del palco verso i giardini.

“Non ci sono stati particolari problemi di code o attese – spiega il sindaco – quello che abbiano notato è che c’era sicuramente più gente degli altri giorni in giro, chi per una passeggiata e chi seduto sulle panchine. Dovremmo pensare che l’emergenza non è finita e forse c’è necessità di maggiore cautela da parte di tutti”.