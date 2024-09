SS36, chiusa di notte in direzione sud per i lavori nella galleria Luzzeno

Le limitazioni al traffico notturno saranno in vigore fino a lunedì 16 settembre

MANDELLO DEL LARIO – Continuano per tutto il fine settimana i lavori di Anas per il ripristino della galleria Luzzeno, situata lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, nel comune di Mandello del Lario. Gli interventi, resi necessari a seguito del distacco di alcune canaline in lamiera grecata destinate alla captazione delle acque, sono iniziati nella mattinata di venerdì 13 settembre e stanno coinvolgendo un tratto fondamentale della viabilità lecchese.

Per garantire la sicurezza degli operatori, Anas ha chiuso la corsia di sorpasso nel tratto compreso tra il chilometro 64,900 e il chilometro 61,400, in direzione Milano. La chiusura resterà in vigore durante il giorno, dalle 5 del mattino alle 22 di sera. Tuttavia, le maggiori restrizioni al traffico si verificheranno di notte, quando, dalle 22 alle 5, l’intero tratto stradale compreso tra il chilometro 75,200 e il chilometro 58,000, sempre in direzione Milano, verrà chiuso al traffico.

Durante queste ore notturne, il traffico verrà deviato lungo la viabilità provinciale, con uscita allo svincolo di Bellano e rientro sulla statale allo svincolo di Abbadia Lariana. Le limitazioni al traffico notturno saranno in vigore fino a lunedì 16 settembre.

Gli automobilisti che transitano lungo la SS36, una delle arterie principali per chi viaggia lungo il lago di Como, dovranno quindi pianificare i propri spostamenti tenendo conto di questi disagi, causati dalla necessità di mettere in sicurezza una delle gallerie più utilizzate del tratto.