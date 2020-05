Varenna: il Sentiero del Viandante resta chiuso, nuove regole per i cantieri edili

Il Sentiero del Viandante a Varenna resta al momento chiuso

Senza turisti, cantieri edili in centro vietati soli tra 1 luglio e 31 agosto

VARENNA – Anche Varenna opta per regole più stringenti nella Fase 2 rispetto all’attività all’aperto confermando il divieto di accesso e di transito sul Sentiero del Viandante

“È possibile effettuarla anche lontano da casa, purché la partenza avvenga

dalla propria abitazione – fa sapere il Comune – Non si possono utilizzare veicoli o mezzi pubblici per andare a svolgere attività motoria o sportiva in altri luoghi. Sono vietate le attività ludiche, compresi giri in moto o in barca. Sono invece consentite le attività motorie e sportive (compresa la pesca). È possibile, sempre singolarmente, accedere ad orti non adiacenti alla propria abitazione ed effettuare sfalcio sulle aree agricole”.

Cantieri, si allunga la stagione di lavori

Il Comune di Varenna modifica le regole temporali per l’apertura dei cantieri edili nel

centro storico, in località Olivedo e Fiumelatte. Negli anni passati, era vietata l’apertura dei cantieri edili con l’inizio della stagione estiva, per evitare di disturbare e intralciare l’afflusso turistico.

Nel 2020, vista la prevedibile riduzione di affluenza turistica dovuta all’emergenza

sanitaria per il Covid-19, tale divieto rimarrà solo dal 1 luglio al 31 agosto. L’apertura

e il regolare lavoro dei cantieri edili saranno perciò consentiti liberamente e senza

limitazione nei mesi di maggio e giugno. Nel mese di settembre queste attività

potranno essere svolte, limitatamente al centro storico, solo nelle fasce orarie 9-12 e

14-17.

Con questa ordinanza, l’Amministrazione Comunale vuole dare l’opportunità di

sfruttare la negativa congiuntura turistica per permettere la prosecuzione di opere che

possano avvantaggiare l’economia e possano consentire l’abbellimento, la

ristrutturazione e la tutela degli edifici.