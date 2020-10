Merate, l’ambulatorio mobile ha fatto tappa in città. “Ottimo servizio per il territorio”

Oggi, mercoledì, il camper era presente in piazza don Minzoni

L’amministrazione comunale è al lavoro con i medici di base per stilare il calendario delle vaccinazioni per gli over 65

MERATE – Ha fatto tappa in città oggi, mercoledì, l‘ambulatorio mobile itinerante, presentato qualche settimana fa all’ospedale Manzoni di Lecco alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera entrato in servizio il 22 settembre con il primo appuntamento in programma a Olgiate Molgora nel piazzale dell’Ats di via Aldo Moro.

Un servizio, quello realizzato insieme al personale sanitario della cooperativa Cosma, grazie al contributo economico della Fondazione Comunitaria del Lecchese, pensato per essere più vicini ai pazienti, specialmente quelli cronici, in un periodo come quello del Covid dove recarsi in ospedale può essere più complicato.

Un ambulatorio mobile

Questa mattina sono stati diversi i meratesi che si sono presentati all’appuntamento prenotato telefonicamente potendo così svolgere gli esami di routine sul camper appositamente attrezzato alla presenza di personale qualificato. In particolar modo l’ambulatorio itinerante è attrezzato con le principali dotazioni strumentali per effettuare l’elettrocardiogramma, la spirometria semplice e l’esame del fundus oculare. Per maggiori informazioni sul servizio e sulle tappe del camper è possibile contattare il numero 0341 188 188 2.

Un servizio utile

Soddisfatto per questo servizio rivolto alla comunità è il sindaco Massimo Panzeri, convinto della necessità di investire e promuovere una medicina territoriale capace di rispondere alle esigenze e alle necessità dei cittadini. “Questa mattina mi sono recato in piazza don Minzoni per un saluto e ho potuto constatare come il servizio sia stato apprezzato dai cittadini che ne hanno usufruito – ha detto -. Valuteremo per le prossime tappe se mantenere questa location oppure spostarla in piazza Libertà in modo da garantire sempre una location centrale, ma sgravata dall’andirivieni di persone e macchine, dovute alla presenza di un ampio parcheggio”.

Campagna vaccinazione antinfluenzale

Per Panzeri la collaborazione e la sinergia creata con i medici di base è un aspetto fondamentale su cui continuare anche in futuro, a partire dall’imminente campagna di vaccinazione. “Da parte nostra c’è la completa disponibilità a mettere a disposizione locali o spazi per effettuare una campagna di vaccinazione rivolta alla popolazione anziana che mai come quest’anno dovrà essere tempestiva e capillare”. Insieme ai medici di base, l’amministrazione comunale sta predisponendo un calendario per indicare giorni e luoghi dove potersi recare per effettuare la vaccinazione. “Stiamo pensando a location in centro, come potrebbe essere il centro anziani e anche nelle frazioni chiedendo la collaborazione delle parrocchie per l’utilizzo di oratori”. I luoghi individuati dovranno infatti rispettare tutte le normative anti Covid richiedendo quindi adeguati spazi.