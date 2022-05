A Merate vendita di piantine aromatiche per aiutare i bambini ucraini

L’iniziativa promossa da “Ora Basta” è in programma sabato 28 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza Prinetti

I fondi contribuiranno a ristrutturare una scuola di Kyinka, alla periferia di Chernihiv in Ucraina

MERATE – La rete di associazioni del meratese “Ora Basta” organizza per sabato 28 maggio a Merate una raccolta fondi che contribuirà a ristrutturare una scuola di Kyinka, alla periferia di Chernihiv (Ucraina).

Nella scuola, che è stata bombardata e parzialmente distrutta dai combattiment dell’esercito russo, studiano oltre 400 bambini e ragazzi che frequentano la primaria e la media inferiore e superiore.

“Ora Basta”, tramite l’associazione lecchese Les Cultures, ha deciso di devolvere a questo importante progetto i fondi che verranno raccolti con la vendita di piantine aromatiche nel banchetto che sarà allestito in piazza Prinetti dalle 9 alle 13.

Grazie alla collaborazione con il partner ucraino Detskij Fond, dal 1994 l’associazione Les Cultures è presente nella regione di Chernigov – una fra le più colpite dalle conseguenze della tragica esplosione nucleare di Chernobyl del 26 aprile 1986 – a tutela del diritto alla salute e allo studio.

“Ora Basta” è nata nel 2017 come coordinamento di otto associazioni e club con l’obiettivo di porre all’attenzione della cittadinanza la violenza contro le donne quale piaga sociale da sanare attraverso la promozione di azioni culturali volte a modificare gli stereotipi di genere.

Questo obiettivo si è tradotto come primo atto nell’organizzazione di un Flash mob a Merate in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Da quell’anno la rete è cresciuta e oggi conta l’adesione di ben undici organizzazioni.

Oltre al Flash mob, che ogni 25 novembre organizza, sono state messe in campo numerose altre iniziative quali conferenze, presentazioni di libri e la promozione di alcune mostre che hanno visto la partecipazione di alcune classi delle scuole meratesi.

Le organizzazioni che aderiscono a “Ora Basta” sono: L’Associazione DietroLaLavagna di Merate, L’altra Metà del Cielo-Telefono Donna di Merate, Merate in Comune, Soroptimist International Club Merate, Lions Merate, Innerwheel Merate Vimercate, Rotary Club Merate Brianza, Officina donna di Olgiate, Piccoli Idilli aps, Lei aps, Amnesty International.

Merate, 20/05/2022