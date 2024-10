Airuno si scalda, il 3 novembre, con la burollata on the road

L’iniziativa, diventata ormai una tradizione, è promossa dalla Pro Loco

La burollata on the road si terrà domenica 3 novembre a partire dalle 14

AIRUNO – Torna anche quest’anno l’imperdibile appuntamento della burollata on the road proposta dalla Pro Loco. L’appuntamento è per domenica 3 novembre a partire dalle 14 al parcheggio dell’oratorio in via Postale Vecchia 24.

L’iniziativa con cui Airuno si prepara ad accogliere nel migliore dei modi l’autunno è diventata ormai un classico della programmazione delle attività in paese, proponendo un pomeriggio all’insegna della tradizione e del gusto. Oltre alle immancabili burolle calde e fumanti, preparate con cura, sarà possibile degustare un caldo vin brulé e assaporare dolci tipici locali.

Un’occasione unica per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, in compagnia e immersi nell’atmosfera autunnale. L’appuntamento è per tutti gli amanti delle tradizioni e per chi vuole semplicemente gustare un momento di convivialità.