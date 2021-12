Anche a Barzago l’ordinanza per l’obbligo di mascherina all’aperto

Il provvedimento sarà in vigore dal 7 al 31 dicembre anche se non vi sono occasioni di assembramento

Il sindaco: “L’obiettivo è di consentire lo svolgimento delle varie iniziative natalizie in programma in paese”

BARZAGO – Anche l’amministrazione comunale di Barzago ha deciso di introdurre l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto durante i giorni delle festività natalizie. Dopo Lecco, Merate e Calolzio, dove si sono introdotti simili provvedimenti riguardanti determinate zone o situazioni della città, anche una realtà piccola come Barzago ha deciso di giocare la carte della prudenza chiedendo ai propri concittadini di uscire di casa indossando dei dispositivi di protezione individuali sul volto.

“Ho firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e anche se non vi siano occasioni di assembramenti – puntualizza il sindaco Mirko Ceroli – . Sarà valida dal 7 al 31 dicembre. L’obiettivo è di consentire lo svolgimento delle varie iniziative natalizie in programma in paese”. Ceroli rassicura: “Anche in paese la situazione dei contagi è sotto controllo: dai dati odierni e dalle telefonate svolte in prima persona, risultano solo quattro le famiglie poste in quarantena preventiva. Tutti sono in attesa del tampone di verifica per concludere anzitempo la quarantena, tutti sono asintomatici o con lievi sintomi e stanno bene”.

A Barzago ben 324 residenti hanno già ricevuto la terza dose. “Vogliamo preservare le occasioni di socialità, di lavoro e di incontro quotidiano che abbiamo conquistato con tanti sacrifici: serve la collaborazione di tutti, dai bambini agli adulti. A partire dal 7 dicembre sono infatti in programma diverse iniziative natalizie che si terranno grazie alla collaborazione tra il comune, le associazioni del paese, i produttori agricoli locali, la Parrocchia e l’oratorio: il mio desiderio è che tutto si possa realizzare in sicurezza ed in serenità”.