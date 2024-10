Autunno a Cascina Rapello: torna la festa delle castagne

Un’esperienza unica di immersione nella natura e nelle tradizioni locali per scuole, aziende e gruppi

“Le castagne rappresentano un frutto fondamentale per il territorio, che per secoli ha nutrito gli abitanti delle colline”

AIRUNO – Con l’arrivo dell’autunno, a Cascina Rapello torna l’iniziativa dedicata al periodo delle castagne. Come ogni anno, la Cooperativa Sociale Liberi Sogni ha preparato una serie di proposte per accogliere gruppi nei sei ettari di castagneto che circondano la cascina.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della natura autunnale, scoprendo le tradizioni locali legate alla raccolta delle castagne e partecipando ad attività che coinvolgono tutti i sensi.

“Le castagne rappresentano un frutto fondamentale per il territorio, che per secoli ha nutrito gli abitanti delle colline. Per noi, esse costituiscono anche una risorsa naturale essenziale per sostenere il progetto di rigenerazione di Cascina Rapello” spiegano i gestori di Cascina Rapello.

Una proposta rivolta a scuole, aziende, gruppi scout e oratori: una giornata dedicata all’immersione nella natura e all’apprendimento dell’importante arte della collaborazione. Oltre alle camminate guidate, sarà possibile partecipare a laboratori di team building e orienteering, ideali per rafforzare i legami con amici e colleghi.

Per coloro che sono più interessati a esplorare il proprio lato creativo, sarà possibile partecipare a laboratori artistici o visitare il percorso di Land Art di Cascina Rapello, realizzato da artisti italiani e dai ragazzi e dalle ragazze che ogni estate partecipano ai campi estivi in tenda.

In alternativa, potrebbe essere un’opportunità per immergersi nella vita della cascina e conoscere il bosco da una prospettiva scientifica, esplorando la sua biodiversità e facendo amicizia con le quattro asinelle.

Dopo la raccolta, sarà possibile organizzare una burollata, ovvero la cottura delle castagne sul fuoco, da condividere in compagnia.

Inoltre, se non è possibile raggiungere la cascina, gli organizzatori possono portare le castagne a valle, organizzando feste e attività nelle scuole, negli oratori e nei centri per anziani. È anche possibile ricevere le castagne direttamente a casa.

Per organizzare la giornata in Cascina o prenotare le castagne, contattare il numero 3881996072 o inviare un’email a cascinarapello@liberisogni.org