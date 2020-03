Avis Merate: donazioni (per ora) sospese: “Meglio dirottare le risorse per l’emergenza”

Il centro trasfusionale dell’ospedale di Merate resta chiuso dal 18 al 27 marzo

Barelli (Avis): “Abbiamo sufficienti scorte: meglio dirottare medici, infermieri e volontari ad affrontare l’emergenza”

MERATE – Chiusura temporanea del centro trasfusione ospedale di Merate da domani, giovedì 18 fino al 27 marzo. E’ quanto è stato deciso nei giorni scorsi in accordo con la direzione sanitaria come spiega il presidente dell’Avis Merate Stefano Barelli: “Valutando le scorte di sangue in giacenza e l’uso di sangue in questo periodo si è deciso che, piuttosto che avere le scorte in frigorifero, sarebbe stato meglio sospendere qualche giorno l’attività di donazione e dirottare le risorse medici e infermieri, volontari e quant’altro alla cura dei pazienti oggi bisognosi, urgentissimamente di essere assistiti piuttosto”.

Barelli aggiunge che a ogni singolo donatore viene data una risposta sui motivi della chiusura: “Il tutto senza creare allarmismi inutili. Con serenità spieghiamo al donatore il caso, ci dicono che sono contenti di questo e stanno in attesa di essere richiamati, noi non ci dimentichiamo dei donatori