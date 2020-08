Barzanò. Il Cab Polidiagnostico al fianco del Cagliari Calcio

Paolo Godina ha collaborato con la squadra sarda nel post lockdown

Il direttore del Cab ha seguito tutti gli spetti nutrizionali per gestire al meglio la ripresa

BARZANO’ – Dalla colazione alla cena passando per la programmazione dell’integrazione prima e dopo le partite, il direttore del Cab Polidiagnostico Paolo Godina ha sottoscritto un contratto di consulenza con il Cagliari Calcio che gli ha dato la possibilità di lavorare fianco a fianco ai medici sportivi della società per gestire al meglio la ripresa post lockdown.

“E’ stata un’esperienza davvero stimolante – ha confessato il nutrizionista, numero uno del polidiagnostico brianzolo -. Durante la quarantena abbiamo seguito da remoto i calciatori di questa squadra di serie A in tutti gli aspetti nutrizionali. Dopo le prime difficoltà legate al reperimento delle informazioni sui singoli soggetti pre e post prestazione sportiva, abbiamo realizzato un progetto puntuale e personalizzato per ogni giocatore. Poter lavorare direttamente con un team e capire le sue dinamiche interne è stato incredibilmente istruttivo anche per noi e in assoluto il vero valore aggiunto”.

In passato Godina si era già occupato di squadre, facendo lezioni alla scuola calcio Coni e tenendo serate formative per tecnici e giocatori: “Negli sport di squadra la cultura alimentare non è molto sviluppata, diversamente le discipline come il triathlon e la corsa sono più attente al binomio prestazione-alimentazione. Quello che lo sportivo consuma è direttamente legato al suo risultato sportivo. E’ importante che questo messaggio sia sempre di più integrato nel credo sportivo”.

Per il futuro sembra proprio che ci siano gli estremi per proseguire la collaborazione e seguire la squadra per tutta la nuova stagione sportiva.