Brivio ed Airuno: ecco il calendario delle vaccinazioni antinfluenzali

Le vaccinazioni antinfluenzali si terranno prevalentemente al Poliambulatorio di Brivio

Stilato il calendario delle vaccinazioni che verranno svolte dai medici di base operativi per i pazienti di Brivio e Airuno

BRIVIO – L’amministrazione comunale ha reso noto il calendario di appuntamenti per la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025, offerta gratuitamente a determinate categorie di persone come cittadini over 60, pazienti affetti da patologie croniche, donne in stato di gravidanza, operatori sanitari, insegnanti e personale scolastico e forze dell’ordine.

Le vaccinazioni si terranno al Poliambulatorio di Brivio in via Vittorio Emanuele II 27 a partire da giovedì 17 ottobre quando, dalle 9 alle 12, potranno vaccinarsi i pazienti della dottoressa Redaelli. Venerdì 18, sempre nello stesso orario, toccherà ai pazienti del dottor Vicendone, seguiti martedì 22 da quelli del dottor Vercelloni e il 23 ottobre da quelli del dottor Pizzi, sempre al mattino. Mercoledì 30 ottobre invece le vaccinazioni si terranno dalle 15 alle 16 a Beverate, nell’ambulatorio del dottor Vicendone.