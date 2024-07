Brivio, l’asilo nido cambia gestione. Il sindaco Airoldi rassicura i genitori

Dal nuovo anno scolastico il servizio verrà gestito dalla cooperativa sociale Gialla

Il sindaco: “Vogliamo garantire stabilità in questo momento di passaggio delicato, operando sempre nell’interesse esclusivo dei bambini”

BRIVIO – “Voglio assicurare la massima attenzione dell’Amministrazione per garantire stabilità in questo momento di passaggio, delicato, ma ponderato rispetto alle esigenze organizzative che il servizio richiede, operando sempre nell’interesse esclusivo del benessere educativo dei bambini coinvolti”. A mettere nero su bianco la propria posizione in merito al cambio di gestione dell’asilo nido comunale “Un due tre stella”, situato a Beverate e convenzionato con i Comuni di Brivio, Olgiate, Calco e Airuno, è il sindaco di Brivio Federico Airoldi.

In una lettera, rivolta ai genitori e pubblicata sul sito internet del Comune, il primo cittadino puntualizza che a partire dal prossimo anno educativo 2024/25 la gestione dell’asilo nido passerà alla Cooperativa sociale Gialla, realtà che da anni lavora sul territorio nazionale, con diversi nidi in regione Lombardia, ed in particolar modo nell’ambito dei servizi educativi alla prima infanzia.

“Il passaggio dalla Cooperativa Cometa, che ha gestito con grande professionalità l’Asilo nido, al nuovo gestore, ha destato qualche legittima preoccupazione nelle educatrici e soprattutto nelle famiglie dei bambini che frequentano il nido” riconosce Airoldi, anticipando che a breve “sarà formalizzato l’incontro sindacale per la proposta di passaggio del personale attualmente in forza alla Cooperativa Cometa al nuovo gestore”.

Il sindaco chiosa: “Risulta chiaro che è grazie alla disponibilità di tutte le componenti che è e sarà assicurata la qualità e la continuità educativa del servizio. Alla cooperativa entrante è richiesta un’aderenza ai valori, ai principi e agli orientamenti pedagogici diffusi nel territorio comunale, in continuità con l’esperienza che avete vissuto finora. L’Amministrazione comunale avrà cura di monitorare l’avvio di questa nuova gestione, accompagnando con risorse e strumenti opportuni, il percorso formativo dei piccoli cittadini di domani”.

Le iscrizioni per l’ammissione dei bambini al nido d’infanzia sono aperte dallo scorso 4 luglio. L’età minima di ammissione al nido è il compimento del 3° mese, quella massima il compimento del 36° mese entro e non oltre la data di conclusione dell’anno scolastico corrente.

I posti sono prioritariamente riservati ai bambini residenti nel Comune di Brivio, Airuno, Calco ed Olgiate Molgora. Dopodichè si andrà in ordine di priorità, privilegiando i bambini con almeno un genitore che eserciti attività lavorativa nel Comune di Brivio (indipendentemente dal Comune di residenza), i bambini residenti nei comuni confinanti e infine i bambini non appartenenti alle precedenti categorie.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Cooperativa Sociale Gialla al numero 0774/1732599 o all’email info@csgialla.it