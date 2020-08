Calco, iniziati i lavori di allargamento di via Europa

L’intervento durerà circa 30 giorni

Si lavora all’imbocco con via Italia: previsto in secondo momento anche l’allargamento davanti al centro anziani

MERATE – Sono iniziativa settimana scorsa i lavori di allargamento della sede stradale presso l’imbocco di via Europa, in corrispondenza dell’intersezione con via Italia.

L’intervento consentirà di mettere in sicurezza l’accesso stradale di via Europa garantendo un passaggio a raso anche per i pedoni. I lavori proseguiranno per circa 30 giorni, salvo imprevisti.

A seguire verrà realizzato l’allargamento del tratto stradale in corrispondenza del centro anziani, asfaltata l’intera via Europa e rifatta la segnaletica orizzontale e verticale.

L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Stefano Motta, si scusa per gli inevitabili disagi che i lavori comporteranno, riservandosi di valutare la necessità o meno di introdurre provvisoriamente un senso unico con direzione di marcia verso la strada provinciale (quindi con uscita dalla nuova bretella che collega via Europa alla strada provinciale) o altro provvedimento viabilistico che garantisca la sicurezza delle persone e dei mezzi in transito.