Calco, raccolta fondi per le famiglie in difficoltà con il fondo sociale della comunità

Il Comune di Calco è in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus

Sono saliti a 34 i casi di contagio in paese. L’amministrazione comunale si sta attivando per i buoni spesa

CALCO – Una raccolta fondi a sostegno dei cittadini e delle famiglie in difficoltà. La promuove il fondo sociale della comunità di Calco, per fronteggiare l’emergenza economica legata al diffondersi dell’epidemia da coronavirus. E’ possibile fare una donazione sul conto corrente 006/162063 aperto presso la banca di credito cooperativo Brianza e Laghi utilizzando l’Iban IT62LO832951630000000162063. Come causale bisogna mettere la dicitura sostegno economico a cittadini e famiglie in difficoltà. Ieri, come ormai ogni giorno, il sindaco Stefano Motta ha aggiornato sull’evoluzione dell’epidemia in paese: sono 34 i casi accertati di infezione da covid 19. Per quanto riguarda invece i buoni spesa, l’intenzione è quella di arrivare alla predisposizione di un regolamento entro il fine settimana. “Ci siamo incontrati in video conferenza con gli altri sindaci del Meratese e abbiamo condiviso i criteri di assegnazione dei buoni spesa. Una forma di solidarietà alimentare che vuole andare incontro a chi si trova oggettivamente in difficoltà a causa della pandemia in corso”. Il Comune ha attivato un indirizzo mail (bonus.spesa.calco@gmail.com) a cui è possibile scrivere segnalando la propria situazione di difficoltà. “A oggi sono arrivate 15 richieste che vaglieremo”. Motta ha anche informato circa l’intenzione della scuola dell’infanzia Origo di sospendere il pagamento della retta del mese di aprile e di restituire il 65% di quanto pagato per quella di marzo. Motta ha anche chiarito che nei prossimi giorni verranno prese decisioni in merito alla riapertura (che sarà comunque scaglionata) della piattaforma ecologica.