Calco, via Roma chiude ai non residenti: al via la sperimentazione

Il provvedimento viabilistico è entrato in vigore ieri, lunedì, e avrà carattere sperimentale di tre mesi

Previsto un iniziale periodo di tolleranza, poi scatteranno le sanzioni per i trasgressori

CALCO – Via Roma off limits per chi non è di Calco. Con la strada diventata a senso unico, in salita, per i calchesi, restando a doppio senso solo per i residenti nella via o in quelle limitrofe (via Lombardia, via Privata Brianza, località Torrcela, località Fornace).

E’ entrata in vigore ieri, lunedì 7 agosto, l’ordinanza che certifica l’avvio di una piccola rivoluzione viabilistica in paese, andando a toccare via Roma, la strada che dal centro del paese sbuca a San Giorgio collegandosi alla frazione di Arlate. Il provvedimento ha carattere sperimentale e verrà testato nei prossimi tre mesi per capire se è ben calibrato per raggiungere l’obiettivo preposto ovvero quello di liberare via Roma, stretta e angusta, dal troppo traffico e in subordine, decongestionare il centro di Calco, mettendo in sicurezza l’accesso a luoghi strategici come scuole e uffici comunali.

“Qualora il provvedimento non dovesse funzionare, torneremo indietro sui nostri passi” commenta il sindaco Stefano Motta che, settimana scorsa, ha incontrato una decina di residenti in via Roma rispondendo punto su punto alle preoccupazioni e ai timori legati a questa novità. “Per loro però non cambierà niente, visto che i residenti nella via e in quelle limitrofe possono continuare a transitare in salita e in discesa in via Roma”. Che, da ieri, è diventata un senso unico per tutti gli altri residenti a Calco, oppure per le persone, dalla badante al giardiniere, passando per l’artigiano o l’infermiere, che devono recarsi, per motivi lavorativi, familiari o d’amicizia, nella via che collega Arlate al centro di Calco.

Via Roma non potrà più essere percorsa, neanche in salita, da chi non ha alcun motivo reale per transitarvi e l’ha quindi finora utilizzata come scorciatoia per bypassare il traffico sulla provinciale.

“Monitoreremo con attenzione la situazione, tenendo conto delle auto che passano sia tramite le telecamere che con gli agenti della Polizia locale. Prenderemo la decisione definitiva solo a fronte di dati statistici certi, così come abbiamo fatto per via Europa”.

Per Motta la “rivoluzione” in via Roma è il primo passo di un disegno più grande di sistemazione e decongestionamento del centro. “Il secondo step prevede infatti l’intervento su via Italia, dove grazie all’acquisizione del capannone dei Sala e all’ampliamento del parcheggio di fronte alle scuole elementari, sarà possibile eliminare i posteggi ai lati della strada”. Un passaggio che servirà poi per agire sulla viabilità in Largo Pomeo e in via Nazionale con l’eliminazione dei parcheggi pericolosi situati vicino alla rotatoria, tra il bar e il fotografo, e la creazione di un camminamento per i pedoni in sicurezza.

Nel primo periodo di entrata in vigore dell’ordinanza verrà dato il tempo ai cittadini di abituarsi alla nuova viabilità facendo informazione anche attraverso gli agenti della Polizia locale. Dopodiché inizieranno le sanzioni che verranno elevate ai non residenti a Calco privi di motivazione al transito, a chiunque percorre via Roma in discesa senza essere residente nella via Roma e limitrofe e infine a chiunque accede in via Roma largo Naquera/via San Rocco e non è residente/domiciliato nella via Roma e limitrofe.

Di seguito il prontuario per i residenti a Calco diffuso dall’amministrazione comunale in merito alle nuove disposizioni di via Roma e limitrofe in vigore a titolo sperimentale dal 07.08.2023 al 07.11.2023

Senso unico in via Roma

La via Roma diventa transitabile con direzione di marcia da via San Giorgio a largo Naquera/via Italia.

I residenti/domiciliati in via Roma e limitrofe (via Lombardia, via Privata Brianza, località Torricella, località Fornace) sono autorizzati a percorrere la via Roma nel doppio senso di marcia.

Conseguentemente, da largo Naquera/via San Rocco possono accede per percorrere via Roma solo i residenti e i domiciliati nella via Roma e limitrofe.

Chi può transitare in via Roma: categorie di soggetti

1) cittadini residenti/domiciliati nella via Roma e limitrofe

Per costoro non vale senso unico quindi possono percorrere la via Roma nel doppio senso di marcia e possono accedere da largo Naquera/via San Rocco.

2) cittadini residenti a Calco (Arlate, Calco Alto, ecc. ecc.), non residenti in Calco domiciliati nella via Roma e limitrofe, non residenti proprietari di immobili siti nella via Roma e limitrofe, non residenti in Calco lavoratori in via Roma e limitrofe (badante, artigiano, idraulico, giardiniere, infermiere ecc.), non residenti in Calco con parenti in via Roma e limitrofe, non residenti in Calco clienti di attività insediate in via Roma e limitrofe, non residenti in Calco visitatori di residenti nella via Roma e limitrofe. Per tutti costoro vale senso unico in salita, vale divieto di accesso da largo Naquera/via San Rocco.

3) autorizzati per legge cioè i servizi pubblici: postino, autobus scolastico, autorità pubblica sicurezza, autorità sanitaria, raccolta rifiuti ecc. Per costoro vale senso unico in salita, vale divieto di accesso da largo Naquera/via San Rocco.

4) autorizzati per provvedimento del Comandante P.L.: non residenti a Calco con motivo specifico temporaneo di accesso. Per costoro vale senso unico in salita, vale divieto di accesso da largo Naquera/via San Rocco.