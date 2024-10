Casatenovo, 7 multe per abbandono rifiuti. In funzione ora anche le fototrappole

Contrasto all’abbandono dei rifiuti: un tema molto sentito dall’amministrazione comunale

Ora in funzione ci sono anche le fototrappole, posizionate in alcune zone particolarmente sensibili

CASATENOVO – Abbandono di rifiuti, arrivano anche le fototrappole. Continua la campagna di contrasto, promossa dall’amministrazione comunale grazie alla Polizia locale, al fenomeno dei rifiuti lasciati per strada e conferiti in maniera non corretta.

Nell’ultimo mese sono state ben 7 le sanzioni irrogate, dopo un minuzioso lavoro di indagini, dal Comando di Polizia locale per violazioni al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e infrazioni all’articolo 15 del Codice della Strada. Ora, in supporto all’attività svolta dagli agenti guidati dal comandante Matteo Tocchetto, arrivano anche le nuove telecamere mobili che, dalla scorsa settimana, sono state posizionate in alcune aree particolarmente colpite dal fenomeno andando ad affiancarsi al sistema di videosorveglianza già attivo in modo permanente.

Non solo. A conferma della particolare attenzione riservata dall’amministrazione comunale al tema dell’abbandono e dell’errato conferimento dei rifiuti, il prossimo 15 novembre, nella sala consiliare del Municipio, si terrà una tavola rotonda sul tema “La procedura sanzionatoria penale e amministrativa in

materia di abbandono ed errato conferimento dei rifiuti”. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione di Polizia Locale delle province di Bergamo e Lecco, vedrà la partecipazione di Chiara Stoppioni, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, e di Gerolamo Quadrio, comandante della Polizia Provinciale di Lecco.