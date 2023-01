Casatenovo: alla Colombina nasce “Spazio Famiglie 0-3”

Il martedì mattina, dal 7 febbraio al 6 giugno, sarà aperto lo spazio destinato a giochi e attività per i più piccoli

Previsti anche momenti rivolti ai genitori con incontri formativi e il corso di massaggio infantile

CASATENOVO – Nel cuore del quartiere “La Colombina” di Casatenovo nasce Spazio Famiglie 0-3, un’occasione di incontro, condivisione, relazione e gioco rivolto alle famiglie con bambini in età pre-scolare.

Dal 7 febbraio al 6 giugno, tutti i martedì dalle 10 alle 12 sarà possibile accedere ad uno spazio libero, allestito presso la sede dell’associazione La Colombina (p.zza Don G.Sala 2/B) con materiale per attività psicomotoria ed espressiva, giochi, libri e molto altro. Lo spazio sarà curato, con la supervisione di un gruppo di persone con disabilità che frequentano il Centro Socio Educativo Artimedia, gestito dalla Cooperativa sociale La vecchia Quercia.

Presso Spazio Famiglie 0-3 saranno inoltre realizzate attività specifiche, condotte da esperti, rivolte a bambini e genitori.

I primi appuntamenti sono previsti per martedì 21 marzo con “Il Cestino dei tesori”, un laboratorio rivolto a genitori e neonati dai 5 ai 10 mesi. Ideato dalla psicopedagogista inglese Elinor Goldschmied, il laboratorio fornisce una varietà di stimoli da esplorare a partire da oggetti di uso quotidiano.

L’incontro darà agli adulti informazioni per la preparazione del proprio cestino dei tesori.

Per il 2, il 9 e il 16 maggio, invece, sono previste alcune sessioni di massaggio infantile Shantala rivolte a genitori e neonati da 2 ai 6 mesi.

Shantala è un massaggio che mette al centro la comunicazione corporea ed emozionale tra il genitore e il bambino ed è stato portato in Occidente dal ginecologo e ostetrico francese Frèdèrick Leboyer, che ha contribuito a portare una visione della nascita senza violenza: molte di queste indicazioni sono state adottate nei reparti di ostetricia di tutto il mondo.

Qui, il massaggio al bambino non si riduce all’insegnamento di una tecnica ma è uno spazio di relazione tra genitori e di incontro speciale con il proprio bambino, nel rispetto delle sue peculiarità, qualunque esse siano. Il massaggio prevede l’uso di oli naturali, spremuti a freddo e l’uso di una procedura che poi viene adattata ad ogni diade. Esso può apportare molti benefici, quali sostenere la comunicazione e il legame mamma-bimbo, favorire il rilassamento e un sonno più profondo, aiutare il bambino ad auto percepirsi, ridurre tipici fastidi come coliche e stipsi, favorire lo sviluppo neuro-psico-motorio, diminuire i livelli

dell’ormone dello stress, rinforzando il sistema immunitario.

Al termine del percorso verranno fornite ai/alle partecipanti alcune dispense sul percorso affrontato.

Spazio Famiglie 0-3 è una delle attività di di “Colombina Terzo Tempo- Laboratorio di quartiere”, il progetto promosso dall’Associazione La Colombina onlus in collaborazione con Associazione Brig – Cultura e territorio, Cooperativa sociale La Vecchia Quercia e Comune di Casatenovo.

Sostenuto da Fondazione Cariplo, il progetto, dallo scorso anno sta sviluppando una nutrito programma di animazione socio culturale e di grazie al quale il patrimonio di competenze e di energie messo in campo dalle persone che nel corso degli anni hanno rinnovato e reso accogliente un ex quartiere problematico come La Colombina, possano rigenerarsi e continuare ad animare il territorio nel futuro, in un’ottica di promozione dell’incontro e della creazione di legami comunitari fra le persone, in un contesto di cultura, creatività, valorizzazione del territorio, scambio e mutuo aiuto.

Gli incontri di Spazio Famiglie 0-3 sono gratuiti e a libero accesso.

Per informazioni: 345.0615320