Casatenovo, legalità e criminalità organizzata: incontro con Dolci della Dia di Milano

Appuntamento venerdì 7 febbraio alle 9.30 in sala consiliare a Casatenovo

L’incontro vedrà partecipi anche le scuole e vuole essere l’occasione per parlare di trasparenza, legalità e anticorruzione

CASATENOVO – Un incontro pubblico con Alessandra Dolci, capo della direzione antimafia della Lombardia, il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati e il segretario generale Giuseppe Mendicino, quale responsabile dell’anticorruzione e trasparenza per approfondire i temi della legalità e del contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. E anche per relazionare sull’attività svolta dal Comune nel 2019 sul tema della trasparenza. E’ in programma venerdì 7 febbraio alle 9.30 presso l’aula consiliare “Giovanni Maldini” del Municipio di Casatenovo la giornata della trasparenza, legalità e anticorruzione.

All’incontro, aperto al pubblico, è stata invitata a partecipare una rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Casatenovo.

Sono proprio i rappresentanti dell’amministrazione comunale casatese a sottolineare i grandi passai in avanti, compiuti negli ultimi anni, dalla Pubblica Amministrazione nel campo della trasparenza dei suoi atti e dei suoi provvedimenti verso i cittadini.

“Sono numerosi i cambiamenti tradotti a Casatenovo in una pratica quotidiana che impegna gli Uffici comunali nel costante aggiornamento, nell’adeguamento dei sistemi informatici, nella messa a disposizione on line della documentazione relativa ad atti, procedure di affidamento di servizi e lavori, autorizzazioni, contributi.

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che ha interessato tutti i livelli decisionali a Casatenovo, sia i procedimenti di competenza degli organi politici di indirizzo (Giunta, Consiglio comunale) sia quelli degli organi tecnico-amministrativi, ha rappresentato una rivoluzione di questi ultimi anni, che ha richiesto anche un notevole sforzo di aggiornamento ed impiego di risorse economiche. La promozione di maggiori livelli di trasparenza deve costituire un obiettivo strategico di ogni Ente da tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali in materia di anticorruzione, di trasparenza e di legalità. Come previsto dall’art. 10 comma 6 del decreto legislativo n. 33/2013, meglio noto come decreto trasparenza, ogni amministrazione presenta la Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ai cittadini o utenti e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito dell’organizzazione di Giornate dedicate alla trasparenza. L’Amministrazione ha voluto raccogliere questa indicazione del DL Trasparenza, organizzando per il primo anno la Giornata della Trasparenza, per il giorno 7 febbraio 2020, evento che si intende riproporre annualmente nel mese di febbraio”.