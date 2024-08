Casatenovo: prorogate le iscrizioni per “Un’ora d’aria”, progetto post scuola

L’iniziativa è promossa dal Gso San Giorgio insieme alla Cooperativa Demetra e finanziata dalla Fondazione Mazzola di Milano

Sono previste quattro attività rivolte agli alunni della primaria e agli studenti delle medie

CASATENOVO – Sono prorogate fino al 20 settembre le iscrizioni al progetto “Un’ora d’aria: sport integrato, a scuola e nella natura”, promosso dal Gso San Giorgio insieme alla Cooperativa Demetra e finanziate dalla Fondazione Mazzola di Milano tramite il bando Opportunità in movimento.

L’iniziativa, che ha ricevuto l’appoggio dell’amministrazione comunale, prevede una serie di attività (quattro per la precisione) rivolte a bambini e ragazzi del territorio, con l’obiettivo di offrire alle famiglie (incluse quelle con bambini e ragazzi in difficoltà o con disabilità) attività di movimento e socializzazione qualificati durante il tempo libero, dopo la scuola, sia in palestra sia soprattutto all’aria aperta, nelle zone verdi limitrofe ai plessi scolastici.

Si tratta di bisogni raccolti da una indagine specifica realizzata l’anno scorso.

In particolare, da ottobre si svolgeranno, presso l’Istituto Comprensivo di Casatenovo, due attività, una destinata ai bambini della primaria e una destinata alle classi prime del tempo prolungato delle scuole medie.

La proposta riservata ai bambini delle scuole primarie sarà operativa a partire dalla seconda settimana di ottobre e si concretizzerà in una serie di lezioni di psicomotricità integrata da svolgere, presso ciascun plesso, al termine delle lezioni, una volta alla settimana per 16 settimane. A condurre gli incontri saranno degli istruttori specializzati. Al termine di questa sessione, negli stessi orari e in coincidenza con la primavera, si terrà una attività all’aperto di esplorazione e gioco nelle zone verdi limitrofe alle scuola, per altre 14 settimane, con gli educatori specialisti in educazione ambientale della Cooperativa Demetra.

Per gli studenti della scuola media sono previsti incontri pomeridiani, durante i quali, a partire da storie inventate dai ragazzi in classe e realizzate con specialisti del verde e una artista, si studieranno due percorsi di alcuni chilometri lungo i quali mettere pietre di inciampo, realizzate dai ragazzi, che rimarranno nel tempo per chi vorrà percorrerle e conoscere meglio il territorio comunale (con un QR code, grazie al quale si potranno ascoltare le storie narrate dai ragazzi stessi).

A integrare e completare la proposta del progetto “Un’ora d’aria” la ricerca presso gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Casatenovo e della Provincia di Pavia circa i loro bisogni e desideri rispetto alle attività sportive e in natura e le loro opinioni su sport integrato e disabilità e l’attività di orienteering, denominata “Gli scombussolati”, dedicata a tutti, in programma in primavera.

Il progetto si chiuderà con un mini-convegno per diffondere alla popolazione i risultati della ricerca e delle iniziative di questa proposta che ha come punto di forza la rete tra finanziatori, associazioni, scuola e amministrazione comunale. Ed è proprio il sindaco Filippo Galbiati a esprimere pieno sostegno all’iniziativa, invitando alunni e genitori a “prestare grande attenzione a questo progetto che favorisce il prolungamento del “tempo scuola” con attività sportive ed ambientali di assoluto interesse, in ambienti sicuri, grazie a personale qualificato, in continuità con le attività didattiche scolastiche. Un progetto che può andare incontro anche all’esigenza di tante famiglie giovani sul tema dellaconciliazione vita-lavoro e si inserisce, quale primo tassello, nel progetto di Scuole aperte che è tra gli obiettivi prioritari del mandato amministrativo”.

Tutte le attività sono gratuite: per informazioni e iscrizioni contattare unoradaria2024@gmail.com oppure 347 1164739.

SCARICA QUI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO