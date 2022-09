Cernusco: alpini in festa per l’85° anniversario di fondazione

La manifestazione è in programma domenica mattina

La cittadinanza è invitata a esporre il tricolore fuori delle abitazioni

CERNUSCO – Alpini in festa a Cernusco per l’85esimo anniversario di fondazione. L’appuntamento è fissato per domenica 18 settembre con l’ammassamento al monumento con il cappello alpino alle 9.30. A seguire l’alzabandiera e il corteo per le strade del paese sino alla chiesa parrocchiale, dove alle 10.30 verrà celebrata la messa dal parroco don Alfredo Maggioni.

Al termine corteo fino al monumento dei caduti con deposizione della corona e discorsi delle autorità. Infine, alle 12.30, pranzo in oratorio. Per partecipare al pranzo è necessario prenotare entro il 15 settembre (348 0043820 Mario oppure 335 6512334 Felice).

La celebrazione per l’85esimo degli alpini è promossa con il patrocinio del Comune di Cernusco Lombardone, la collaborazione dello staff dell’oratorio e della banda Cernusco-Robbiate. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla manifestazione ed a esporre il tricolore.