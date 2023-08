Cernusco, cittadinanza onoraria all’Arma. Consegna l’8 con concerto della Fanfara

Questa sera, giovedì, verrà portata in Consiglio comunale la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria

L’8 settembre la cerimonia di consegna durante il concerto della Fanfara dei Carabinieri

CERNUSCO – L’amministrazione comunale ha deciso di attribuire la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri. E lo farà nel corso di una cerimonia, in programma venerdì 8 settembre in piazza della Vittoria (in caso di pioggia in chiesa parrocchiale), con il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

L’appuntamento è alle 20.30 e andrà a sancire ufficialmente quanto stabilito dal Consiglio comunale con la delibera che verrà portata in discussione durante la riunione di questa sera, giovedì 31 agosto.

“L’Arma dei Carabinieri è stata indiscutibilmente protagonista e simbolo dell’unità nazionale nelle guerre di indipendenza, nella lotta contro il banditismo, contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo, il malaffare e la corruzione in genere – precisa l’assessore Antonio De Luca a nome della Giunta –. I Carabinieri, nei due secoli dalla loro istituzione, si sono inoltre prodigati nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, hanno condiviso negli anni con il popolo italiano sofferenze e disagi, soprattutto nei momenti più drammatici della storia nazionale; sono stati inoltre chiamati a svolgere delicate e pericolose missioni all’estero, al fine di assicurare interventi umanitari e di supporto alla pace, all’ordine e alla sicurezza pubblica sotto Onu, Nato e Ocse, o in forza di accordi multinazionali fra nazioni. Con la loro articolazione, che copre tutto il territorio nazionale, sono presenti in quasi tutti i Comuni d’Italia, sono visti dai cittadini come sicuro presidio e punto di riferimento dello Stato e costituiscono la saldatura fra le istituzioni civili e militari dello Stato nell’interesse della difesa e della sicurezza dell’Italia”.