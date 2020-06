Cernusco, da oggi riaprono le aree giochi. Al via anche i centri estivi

L’aggiornamento sull’emergenza covid fornito dal sindaco Giovanna De Capitani

Le novità per i bambini e la proroga a settembre del pagamento della prima rata della Tari

CERNUSCO – Riaprono le aree gioco dei tre parchi pubblici e iniziano le attività ricreative per i bambini. Sono rivolti ai più piccoli gli aggiornamenti forniti dal sindaco Giovanna De Capitani, rasserenata dal poter comunicare che da un mese non si registrano nuovi casi di contagio in paese.

“Il dato si è fermato a 40 persone coinvolte e attualmente abbiamo solo 2 cittadini che stanno completando il trattamento di isolamento domiciliare. Come sapete non ne siamo ancora usciti completamente, anche nella nostra provincia lecchese permangono ancora episodi di positività al virus. Per questo motivo dobbiamo continuare a rispettare le disposizioni nazionali e regionali pur cercando di organizzare un lento processo di ritorno alle nostre abitudini e consuete attività”.

Tra le iniziative che contraddistinguono un lento ritorno alla normalità spicca senz’altro la riapertura, da oggi, lunedì 15 giugno, delle aree gioco del parco Mercurio in Piazza della Vittoria, del parco Plutone in via degli Alpini e del parco Marte in via Vivaldi.

“Alcuni addetti incaricati dal Comune potranno garantire la presenza dalle 15 alle 18 ed il controllo del rispetto delle normative per accedere ai giochi in completa sicurezza.

Qualora ci fossero cittadini disponibili a dedicare qualche ora della giornata a questa attività, potremo ampliare gli orari e il numero di aree aperte. Chi lo desidera può contattare l’Ufficio Tecnico Comunale tel 039 9902314 int 3 – ufficiotecnico@comunecernuscolombardone.lc.it”.

In partenza anche i centri estivi. Oggi, lunedì, si comincia con quello organizzato dalla scuola dell’infanzia Ancarani (attivo fino al 24 luglio. Informazioni: tel. 039 9902150 infanziacernusco@virgilio.it) mentre dal 29 giugno al 7 agosto partirà il centro estivo comunale alla scuola primaria Rodari (Informazioni: tel.039 9902314 int.8 www.comunecernuscolombardone.lc.it). Infine per i ragazzi della scuola secondaria è attivato centro estivo adolescenti in oratorio San Luigi (a breve tutte le informazioni www.oratoriosanluigi.net).

L’amministrazione comunale ha promosso anche l’iniziativa, chiamata Util’Estate, dedicata ai ragazzi dai 15 ai 18 anni che desiderano cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità locale attraverso attività manuali in gruppo.

Sempre con riguardo ai bambini verrà organizzato un momento di incontro dal vivo per i ragazzi delle classi quinte delle elementari per un saluto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico alle medie. “Il Parco della Vittoria sarà la cornice di questi re-incontri tra compagni di classe per un pomeriggio insieme, nel rispetto delle regole che prevederanno opportuni distanziamenti, ma di certo tanta voglia di rivedersi e di raccontarsi”.

Per quanto riguarda invece i tributi comunali è stata prorogata la scadenza della prima rata della Tari al 30 settembre. “La definizione delle tariffe 2020 sarà deliberata dal Consiglio Comunale entro il 31 luglio”.