Cernusco, il successo del Festival al bar corona i primi 10 anni dei Bagai di binari

Grande successo ieri sera, sabato, per la festa per i 10 anni dell’associazione I bagai di binari

Musica, solidarietà e sport nel corso della manifestazione presentatea da Guendalina Canessa, volto di Canale 5

CERNUSCO – Musica, divertimento, solidarietà e sport, tutto in una serata per festeggiare i primi dieci anni dell’associazione I Bagai di binari. Grande successo ieri sera, sabato, per Festival al Bar, manifestazione promossa dall’associazione cernuschese nell’ambito della programmazione della Notte rosa.

La kermesse ha attirato nell’area commerciale di fronte al Bar Papeete di Cernusco tantissime persone. La serata è stata inaugurata dagli esilaranti sketch e dall’animazione di Marco Dona e Dj Spyne dello Zoo di 105 che hanno coinvolto il pubblico in simpatiche e graffianti gag, regalando magliette ai presenti.

La parola è poi andata al volto di Canale 5 Guendalina Canessa che ha presentato nei dettagli l’associazione cernuschese. La presentatrice tv ha ribadito come I Bagai di binari organizzano, da 10 anni a questa parte, eventi e tornei il cui ricavato è stato sempre devoluto in beneficenza a enti e associazioni del territorio, vicine a bambini, disabili e persone meno fortunate. 32mila gli euro devoluti in questi primi anni, come spiegato dal presidente in carica Nadia Cogliati, affiancata sul palco dai precedenti presidenti Dario Vanoli e Raffaella Marini e dall’attuale vicepresidente Mario Carlo Formenti.

Premi anche agli sportivi

La serata ha fornito anche l’occasione per premiare i migliori sportivi 2019. Sul palco a vincere per la miglior squadra Mbcar con 479 voti mentre per i migliori sportivi medaglia d’oro per Alessandro Di Luccio con 1614 voti, seguito da Samuele Lavelli (998 voti) e Alessandro Cipriani (150 voti).

A seguire il meglio della musica anni ’90 con i balli di gruppo e latini di Cecilia Gayle, le bellissime voci di Melody aka Lady Violet e Kim Lukas che hanno scaldato la piazza.

Il grazie del presidente Nadia Cogliati

“Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi dieci anni, in particolare i nostri sponsor che ci hanno aiutato – ha spiegato Nadia Cogliati in chiusura di serata ricordando i prossimi appuntamenti dell’associazione e la disperata ricerca di una sede in paese da utilizzare per gli incontri e come deposito -. In particolare per questa serata il Papeete e tutto il suo meraviglioso staff, il Comune e l’oratorio di cernusco, i tecnici di Phonolux, l’associazione Dentro&Fuori, Factory spa, Dillo con un palloncino e Carlo Fumagalli“.

La serata è proseguita con foto e selfie con gli artisti nel backstage e la musica di dj Ado Woodz.