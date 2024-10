Cernusco, innovazione e creatività al Fab Lab: al via i nuovi corsi gratuiti

I workshop, gratuiti, si terranno da ottobre a dicembre

A organizzarli è Fab Lab Piazza L’idea per avvicinare giovani, professionisti e appassionati al mondo del design, della tecnologia e della creatività

CERNUSCO LOMBARDONE – Al via una nuova serie di workshop gratuiti al Fab Lab Piazza l’Idea, pensati per avvicinare giovani, professionisti e appassionati al mondo del design, della tecnologia e della creatività.

I corsi, che si terranno da ottobre a dicembre 2024, sono un’opportunità unica per sperimentare strumenti innovativi in un ambiente stimolante e collaborativo.

Si comincia giovedì 24 ottobre con il workshop pratico su Canva, intitolato “Impara a creare grafiche accattivanti utilizzando uno dei migliori strumenti di design online”.

Giovedì 14 novembre sarà la volta del corso pratico sulla macchina taglio laser “Scopri come il taglio laser può trasformare le tue idee in oggetti tangibili” mentre giovedì 21 novembre l’appuntamento sarà dedicato alla stampa 3D con “Esplora il mondo della stampa tridimensionale e crea prototipi e modelli unici”.

Giovedì 28 novembre Coding Creativo con Microbit mentre giovedì 5 e 12 dicembre spazio al Mobile Video Making con “Scopri le tecniche e gli strumenti per creare video professionali direttamente dal tuo smartphone”.

I corsi si terranno dalle 16.30 alle 18.30 al Fab Lab Piazza l’Idea, situato in Piazza della Vittoria, una location ideale per l’apprendimento pratico e la sperimentazione, dove creatività e tecnologia si incontrano.

I corsi sono completamente gratuiti e aperti a tutti. Per iscriversi:

https://www.eventbrite.com/cc/corsi-fab-lab-piazza-lidea-autunno-2024-3724429

Per maggiori informazioni sui corsi e sul Fab Lab Piazza l’Idea: www.piazzalidea.it, fablab.piazzalidea@retesalute.net, 3286062802