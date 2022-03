Cernusco / Osnago: successo per la raccolta fondi pro Ucraina

Buona adesione della cittadinanza ai banchetti della pace allestiti sabato a Cernusco e domenica a Osnago

Raccolti poco meno di 1.500 euro che saranno destinati ai fondi già attivi per l’emergenza Ucraina

CERNUSCO / OSNAGO – Quasi 1.500 euro, per la precisione 1.449,90 euro, raccolti nel fine settimana a sostegno dei fondi attivati da Caritas Ambrosiana, Emergency, Donne in Rete contro la Violenza e Fondazione Comunitaria del Lecchese per la gestione dell’emergenza Ucraina e in particolar modo l’accoglienza dei profughi.

Le comunità di Cernusco e di Osnago hanno confermato il loro animo solidale partecipando con solidarietà ai banchetti allestiti da Un passo avanti insieme sabato a Cernusco e domenica da Progetto Osnago in piazza della Chiesa.

Attraverso l’acquisto di una bandiera della pace o una donazione diretta infatti è stato possibile contribuire alla raccolta fondi promossa per sostenere le associazioni già in prima linea sul fronte dell’emergenza Ucraina.