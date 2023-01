Con Progetto Osnago visita il 29 al giardino dei Giusti

L’iniziativa è promossa in occasione della Giornata della memoria

Visita guidata al Giardino dei Giusti a Milano domenica 29 gennaio

OSNAGO – In visita al giardino dei Giusti a Milano in occasione della Giornata della Memoria.

E’ quanto propone Progetto Osnago per il pomeriggio di domenica 29 gennaio, ricordando come la struttura milanese, situata sul Monte Stella, rappresenti il primo giardino dei giusti aperto in tutto il mondo, promosso con l’intento di estendere l’esperienza dalla memoria della Shoah a quella di tutte le persecuzioni contro gli esseri umani. Dal 2009 è gestito dall’associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, composta da Gariwo, Comune di Milano e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Progetto Osnago propone il viaggio in treno fino a Milano trovandosi in stazione a Osnago per prendere il treno delle 13.35, il ritrovo alle 14.45 all’uscita della fermata QT8 (metro rossa) e la visita alle 15 con la guida (con un gruppo di 30 persone). Viene chiesto un contributo libero di 5 euro per pagare le spese organizzative e la guida mentre il costo del biglietto di treno e metro è a carico dei singoli partecipanti.

Per adesioni contattare: Graziella Banfi 346.6741664‬ graziella.banfi@gmail.com; Tiziana Molgora 347.2913952‬ tizia.beppe@gmail.com indicando nominativo/i e riferimenti cellulare e mail