Con Regalo sospeso Merate, Osnago e Lomagna unite per un Natale solidale

L’iniziativa di solidarietà è promossa dalle Caritas di Lomagna e Merate, insieme ad Ale G di Lomagna e Il Pellicano di Osnago

Un Natale solidale: Basterà entrare in un negozio aderente e acquistare un dono a scelta e lasciarlo direttamente in negozi

MERATE – Nasce il Regalo sospeso per regalare un sorriso anche a chi ha più bisogno. L’iniziativa di solidarietà porta la firma delle associazioni Caritas di Lomagna e Merate, Ale G di Lomagna e il Pellicano di Osnago insieme ai Comuni e ai commercianti di Lomagna, Merate e Osnago che hanno deciso di promuovere un’idea semplice, ma dal grande valore simbolico.

A entrare nei dettagli del progetto è l’assessore al Commercio del Comune di Merate Gianpiero Airoldi: “Recandosi nei negozi aderenti, riconoscibili dal logo esposto in vetrina, si potrà acquistare un dono a scelta e lasciarlo direttamente in negozio”. Saranno poi i volontari delle associazioni a recarsi nei negozi per raccogliere i regali e distribuirli alle persone che vivono momenti di difficoltà economica e situazioni di disagio.

“E’ un gesto per dimostrare attenzione a chi è meno fortunato, regalando un momento di gioia in un periodo speciale come il Natale. Anche un piccolo gesto può fare la differenza portando il sorriso a chi lo riceve”.

L’invito è rivolto a tutti: “Più doni saranno raccolti, più persone potranno vivere un Natale all’insegna della solidarietà” in una grande catena di generosità.