Festa di Sant’Antonio a Brivio con cibo, benedizione animali e fuochi d’artificio

Si rinnova la tradizione della festa di Sant’Antonio

Ricco il programma di iniziative messe in calendario per venerdì 17 gennaio

BRIVIO – E’ tutto pronto per la festa di Sant’Antonio abate, appuntamento molto sentito e partecipato a Brivio per via della presenza nel Burgh di Tater, uno dei nuclei più vecchio del paese, dell’oratorio di Sant’Antonio.

Il clou delle celebrazioni, iniziate martedì con il triduo di preparazione, si terrà venerdì 17 gennaio con la messa solenne alle 10 nella chiesina di Sant’Antonio, seguita nel pomeriggio dai vepsri e dalla preghiera alle 15.30. Alle 16, in piazza Lavelli si terrà la benedizione degli animali, con a seguire l’offerta di cioccolata, tè e assaggi di dolci da parte della Geb, gruppo escursionisti briviese.

Alle 17 e fino esaurimento, si terrà la distribuzione della Busecada offerta dalla macelleria Santa Lucia di Beverate e cucinata dalla Taverna di Leonardo. Alle 20 invece si terrà la solenne processione per le vie del borgo con la statua del Santo, accompagnata dal corpo musicale Recli di Brivio. A seguire, alle 21, assaggio di pane e cotechino offerti dal salumificio Agostoni con vin brulè, thè e cioccolata offerti dagli alpini di Brivio previo acquisto di un biglietto della sottoscrizione premi come buono consumo.

Sul fiume Adda andranno intanto in scena i giochi di luce sull’acqua organizzati dalla Geb e sott’acqua a cura dei sommozzatori dell’associazione Pldt. Alle 21.30, infine, si terranno i grandiosi fuochi pirotecnici con, a seguire, l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Il programma della festa di Sant’Antonio, organizzata dalla parrocchia insieme alla ProLoco, al Comitato “Burg di Tater” e la collaborazione di altre associazioni del paese, prevede infine sabato 18 gennaio alle 20.45 il concerto del gruppo vocale Altisssima Luce del laboratorio corale per adulti di Bresso e lunedì 21 gennaio la messa a suffragio dei defunti del borgo.