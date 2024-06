Imbersago: confermato il Palio dei colori. Pronto il piano b in caso di maltempo

Appuntamento domenica alle 14.30 in piazza a Imbersago

E’ tutto pronto (anche… il piano b) per la prima edizione del Palio dei Colori

IMBERSAGO – Le incerte previsioni meteo per il fine settimana non hanno scoraggiato gli organizzatori, pronti ad attivare, in corsa, in caso di necessità, un piano b.

E’ confermata, in attesa di scoprire quale forma prenderà in base al meteo, la prima edizione del Palio dei colori, originale iniziativa nata dall’intuizione di Franco Perego, presidente uscente del Circolo Arci Libertà, promossa grazie alla collaborazione di buona parte delle associazioni imbersaghesi.

L’appuntamento è per domani, domenica 23 giugno, alle 14 in piazza Garibaldi a Imbersago: qui, in base al meteo e ai giochi a cui si è iscritti, i partecipanti verranno indirizzati verso il luogo di svolgimento.

Per le squadre del torneo di beach volley l’appuntamento è invece alle 13.30 direttamente al Centro Sportivo Amico Charly.