Imbersago, il traghetto in funzione anche a dicembre: ecco le date

I volontari della Pro Loco garantiranno il funzionamento del mezzo anche per le prime quattro domeniche di dicembre

Il traghetto leonardesco è ancora al primo posto nella classifica provvisoria dei Luoghi del Cuore del Fai 2024 -25

IMBERSAGO – Anche per le prime quattro domeniche di dicembre 2024 il traghetto di Leonardo da Vinci di Imbersago sarà in funzione per traghettare passanti e visitatori da una sponda all’altra del fiume Adda.

Nello specifico, la Pro Loco di Imbersago terrà aperto il traghetto il 1° dicembre, l’8 dicembre, il 15 dicembre e il 22 dicembre, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 17.

Dopo il successo delle aperture di novembre, che hanno visto grande affluenza di ciclisti, tra cui il Team Alba di Robbiate, e visitatori anche stranieri (addirittura dalla Nuova Zelanda e dal Belgio), i volontari della Pro Loco di Imbersago hanno deciso di tornare a bordo del Traghetto di Leonardo da Vinci, anche per il mese di dicembre.

“Il freddo invernale non ha fatto desistere tanti cittadini dall’utilizzo dell’imbarcazione e questo ci stimola a continuare il nostro impegno per la valorizzazione del traghetto, bene ancora al primo posto nella classifica provvisoria dei Luoghi del Cuore del FAI 2024/2025“, commentano i volontari della Pro Loco di Imbersago