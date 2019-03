Concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri per celebrare in grande stile una personalità poliedrica

Ghislandi: “Queste iniziative sono l’omaggio di tutta la comunità imbersaghese, custode di una storia che va al di là del traghetto”

IMBERSAGO – “Siamo custodi di una storia e di una eredità culturale che vanno ben oltre la manutenzione del traghetto. È la nostra comunità intera che vuole rendere omaggio al genio di Leonardo”. Con queste parole Giovanni Ghislandi ha presentato questa mattina, sabato, la serie di iniziative messe in atto dal Comune insieme a biblioteca, Pro Loco, associazione Guarda c’è un libro nell’albero e alla professoressa Agnese Pilar per celebrare la figura del genio di Leonardo.

Quest’anno ricade infatti il 500esimo anniversario della morte dell’inventore, reso immortale dai dipinti, dai disegni e dai tanti progetti ispirati anche al panorama del fiume Adda. “Non è stato l’inventore del nostro traghetto, ma nel codice atlantico del 1513 c’è raffigurato un esemplare del tutto identico”. Imbersago quindi ha scelto di esserci e di rendere omaggio a una personalità poliedrica e affascinante.

Un nutrito calendario di iniziative

Nutrito il calendario di iniziative promosso molte delle quali avranno luogo proprio al traghetto in riva all’Adda. Si comincia il 29 marzo con l’incontro intitolato “Leonardo: il maestro della penombra”. La serata è in programma nella sala consiliare e vedrà come relatrice la professoressa Agnese Pilar, che illustrerà alcuni dipinti di Leonardo da Vinci. La Pro Loco ha invece promosso il concetto lirico “Onde note” di domenica 12 maggio alle 21. Protagonista il coro lirico Mafalda Favero di Calolzio. Sempre l’associazione guidata da Ottavio Scaccabarozzi ha promosso per sabato 13 luglio lo spettacolo teatrale “Leonardo, il peso e la piuma” con e di Nicola Bruni e Cecilia Fumanelli. Quattro gli appuntamenti promossi invece dall’associazione Guarda c’è un libro sull’albero. Mercoledì 29 maggio la conferenza con il professor Edo Bricchetti, profondo conoscitore dei Navigli di ieri e oggi che parlerà del rapporto tra acqua e Leonardo.

Tra libri, concerti e spettacoli teatrali

Il 15 giugno invece presentazione del volume della Treccani dedicato al genio di Leonardo. “Il 25 luglio invece lo scrittore meratese Erminio Bonanomi presenterà il suo ultimo libro “Il manoscritto del tempo” con i disegni leonardeschi trovati presso il fiume Adda – ha aggiunto la presidente Alba Riva – Infine il 19 settembre ospiteremo l’autrice Valentina Fortichiari“. Nasce invece dalla collaborazione tra Comune e Pro Loco lo spettacolo “Ho incontrato Leonardo, e tu?”. Scritto da Ambrogio Valtolina e rappresentato dalla compagnia Ginsong di Pagnano, la rappresentazione vede in regia Marco Panettiere e Cristian Crisanti. “Ci caleremo, con molto ironia, nella vita di Leonardo andando indietro alla mentalità dell’epoca” hanno precisato gli stessi registi.

ECCO IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE IN OMAGGIO AL GENIO DI LEONARDO