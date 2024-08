La Valletta punta sulla videosorveglianza: in arrivo oltre 100 nuove telecamere

L’intervento ha un costo di circa un milione di euro

Da realizzare 45 postazioni per telecamere di videosorveglianza e lettura targhe, a cui si aggiungeranno 5 postazioni per la Ztl nel Parco del Curone

LA VALLETTA – Ottantotto telecamere di videosorveglianza, a cui andranno ad aggiungersi ventisette occhi elettronici per la lettura targhe e cinque postazioni per disciplinare l’accesso alla Ztl nel Parco del Curone. Sono ripresi in questi giorni, dopo la pausa estiva i lavori per l’implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune.

Un intervento corposo, per cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Panzeri, ha stanziato a bilancio circa un milione di euro.

I lavori prevedono la realizzazione di 45 postazioni per l’installazione di nuove telecamere che andranno sia a effettuare attività di videosorveglianza che a registrare il passaggio dei veicoli, dando la possibilità di visionare, in tempo reale, la regolarità con la copertura assicurativa o la revisione.

Particolarmente importanti anche le telecamere che disciplineranno l’accesso alla zona a traffico limitato che riguarda le aree ambientalmente sensibili situate all’interno del Parco del Curone, prese di mira soprattutto nei fine settimana da molti escursionisti.