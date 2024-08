Lario Reti Holding: a Barzanò conclusi lavori per sostituzione rete idrica

Lavori dal valore di 470 mila euro

Sono state sostituite le vecchie tubazioni perché generavano perdita idrica

BARZANO’ – Sono terminati i lavori di Lario Reti Holding per la sostituzione della rete di distribuzione idrica nel Comune di Barzanò nelle vie Papa Giovanni XXIII, Campagnola, Gramsci e C. Colombo.

Le vecchie tubazioni in acciaio, ormai guaste e soggette a frequenti rotture e perdite, necessitavano di essere sostituite poiché generavano una perdita idrica. L’impiego di nuove tubazioni in Polietilene (PEAD), per una lunghezza di circa 1.100 metri, permette di ridurre l’usure e le perdite migliorando l’efficienza della rete nelle vie interessate.

L’intervento ha visto anche l’installazione di quattro nuovi idranti e di saracinesche di linea che consentono un miglior sezionamento della rete garantendo una gestione efficiente e costante dell’acqua.

“Queste opere garantiscono di migliorare l’approvvigionamento idrico della zona, mantenendo una portata adeguata agli insediamenti attuali e futuri e aumentando l’affidabilità della rete” spiegano dalla società Lario Reti Holding.

I lavori, dal valore complessivo di circa 470 mila euro e iniziati ad inizio marzo, si sono conclusi nella seconda metà di luglio con il completamento delle opere previste, compresi anche i ripristini provvisori dei tratti di asfalto manomessi.

Lasciato trascorrere un periodo indicativo di 6-9 mesi necessario per l’assestamenti degli scavi, saranno realizzati i ripristini definitivi nel rispetto dell’ambiente circostante e della continuità della trama urbana esistente.