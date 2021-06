Merate, 600mila euro dalla Regione per l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco

Importante cofinanziamento regionale, pari alla metà della spesa prevista per l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Merate

In via degli Alpini troveranno casa anche la Protezione civile e il Com, centro operativo misto, a servizio di 13 Comuni

MERATE – Un contributo di 600mila euro dalla Regione per i lavori di ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Merate, in via degli Alpini, dove verrà realizzata anche la sede della Protezione civile comunale e del Com, centro operativo misto.

E’ il significativo stanziamento, pari a metà dell’importo totale dell’intervento (1.200.000 euro), che la Giunta Regione ha approvato nella riunione di lunedì scorso, 7 giugno, dando il via libera all’accordo semplificato locale per il cofinanziamento dei tanto attesi lavori.

Una notizia accolta con favore dal sindaco Massimo Panzeri che mercoledì sera, durante la conferenza dei sindaci del Meratese, ha annunciato l’importante stanziamento, anticipando l’intenzione di stipulare una convenzione con i Comuni interessati dal progetto per la compartecipazione alle spese.

“Al momento attuale i restanti 600mila euro sono stati messi a disposizione dal Comune di Merate grazie all’avanzo di bilancio – chiarisce il primo cittadino – Dopodichè ognuno sarà chiamato a partecipare alle spese a seconda della partecipazione”. Il che vuol dire che a tutti i Comuni del Meratese e del Casatese verrà chiesto un contributo per l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco mentre una cifra aggiuntiva verrà chiesta a quei 13 con cui Merate condivide il Com, centro operativo misto mentre Merate si accollerrà la spesa per la sede della Protezione civile.

“Grazie al cofinanziamento regionale, l’intervento è interamente coperto a livello finanziario e quindi potremo procedere con il progetto esecutivo arrivando quanto prima all’appalto”.

Così come si legge nell’accordo locale semplificato “l’intervento riguarda la realizzazione del Centro Polifunzionale di Emergenza, con l’ampliamento della sede dei Vigili del Fuoco e la realizzazione del Polo di Soccorso di Protezione Civile situato a Merate in via degli Alpini. Nei lavori sono compresi , l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco esistente mediante realizzazione, in adiacenza al fabbricato esistente, di una tettoia di collegamento e di una nuova autorimessa con deposito al piano primo. Nell’area antistante, verrà realizzata una torre per le esercitazioni dell’altezza di 15 metri come castello di manovra”.

Prevista anche “la realizzazione della nuova sede del Com – Centro Operativo Misto sovracomunale della Protezione Civile e della sede della Protezione Civile comunale, che verrà costruita in continuità con l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco all’interno di nuovo fabbricato che si svilupperà su due piani fuori terra ed un piano interrato ad uso autorimessa”. Contemplata anche la sistemazione degli spazi all’aperto, che verranno delimitati da recinzioni fisse per garantire la separazione delle funzioni.