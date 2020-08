Merate, 70mila euro per la posa di asfalto fonoassorbente anche a Brugarolo

La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica per l’asfaltatura di via IV novembre

L’intervento verrà finanziato con i fondi regionali legati al piano Marshall

MERATE – 70mila euro per posare dell’asfalto fonoassorbente anche in via IV novembre, nel tratto di strada che dal confine con Osnago porta all’incrocio semaforico di Brugarolo. La Giunta ha deliberato in settimana il progetto di fattibilità tecnica dell’intervento, che verrà finanziato tramite parte dei fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia nell’ambito del cosiddetto Piano Marshall lanciato in occasione dell’emergenza Covid 19.

“Il tratto di strada in questione è notevolmente ammalorato e ha bisogno di un intervento di manutenzione – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri che ha tenuto per sé la delega ai Lavori pubblici – . Essendo una strada molto utilizzata anche dai mezzi pesanti, abbiamo optato per la posa di asfalto fonoassorbente in modo da attutire i rumori provocati dal transito di auto e camion”.

E’ il secondo tratto su cui l’amministrazione comunale ha deciso di procedere tramite la posa di questo apposito asfalto, capace di assorbire maggiormente i rumori provocati dal continuo transito di mezzi. Sempre grazie ai fondi regionali, Palazzo Tettamanti ha messo infatti in cantiere l’asfaltatura di un tratto della strada provinciale 342, ovvero quello compreso tra la rotonda di Pagnano e l’intersezione con via Terzaghi.