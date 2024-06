Merate, accordo con la proprietà: il parco del Belgiojoso verrà riqualificato

L’amministrazione comunale ha rinnovato la convenzione strappando alla proprietà un comodato d’uso gratuito ventennale

Panzeri: “In questo modo si potranno fare quegli investimenti di riqualificazione attesi da anni. Il modello sarà il parco di villa Confalonieri”

MERATE – Un attento censimento delle piante, la quanto mai necessaria sistemazione dei camminamenti pedonali, la posa dell’illuminazione e, infine, l’installazione di un adeguato sistema di videosorveglianza. Il parco del Belgiojoso, conosciuto anche come parco del Cannocchiale, potrà essere finalmente riqualificato e abbellito.

Il via libera a un intervento atteso e richiesto a gran voce dai tanti fruitori dell’oasi verde situata nel centro della città è arrivato nei giorni scorsi quando l’amministrazione comunale ha rinnovato il contratto di comodato d’uso con la proprietà riuscendo finalmente a estendere fino a 20 anni la durata dell’accordo, così da avere un sufficiente arco di tempo a disposizione per poter intervenire in maniera corposa e ponderata su tutta l’area.

“L’idea è quella di riuscire a effettuare dei lavori accurati e dettagliati così come è stato fatto per il parco di villa Confalonieri, tornato finalmente qualche anno fa agli splendori originari – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri -. Finora però il progetto di riqualificazione, già abbozzato dall’allora assessore Massimiliano Vivenzio durante il mandato Massironi, era rimasto sulla carta visto che il parco era stato concesso in comodato d’uso per un tempo limitato con rinnovi di volta in volta autorizzati per periodi brevi”.

Dopo un lungo “corteggiamento”, il primo cittadino è riuscito a convincere la proprietà a sottoscrivere un contratto ventennale: “Ho fatto loro presente le continue lamentale dei cittadini alle prese con dei camminamenti di fatto impercorribili perché sconnessi o malridotti. E ho sottolineato anche la questione delle piante, alcune delle quali potrebbero essere a rischio caduta, come successo proprio nelle ultime settimane a causa del maltempo”.

Argomentazioni che hanno fatto breccia, arrivando così all’accordo definitivo che ha portato alla stesura del contratto di comodato gratuito ventennale. “Un progetto di massima già c’è, ovviamente essendo di qualche anno fa andrà aggiornato e rivisto. Si parla comunque di intervenire per la sistemazione dei camminamenti e il censimento delle piante. L’intenzione è anche quella di dotare l’area di illuminazione sulla scorta di quanto realizzato nel parco di Villa Confalonieri e di posizionare delle telecamere di videosorveglianza. Complessivamente si tratta di lavori per 300mila euro”.

Interventi di cui, ovviamente, stante l’imminente appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno, dovrà farsene carico la nuova amministrazione comunale.