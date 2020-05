Merate, basta sosta libera: torna il disco orario nei parcheggi

Durante il lockdown l’amministrazione comunale aveva previsto la sosta libera anche negli stalli regolamentati a disco

La nuova ordinanza, in vigore dal 1° giugno, ripristina il disco orario

MERATE – Bisognerà tornare a stare attenti al disco orario. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di ripristinare le disposizioni relative alla sosta a tempo limitato nelle zone a disco orario, sospese temporaneamente a partire da metà marzo scorso in concomitanza con il lockdown nazionale. Il sindaco Massimo Panzeri ha infatti firmato una nuova ordinanza contenente le disposizioni contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da covid 19.

Il provvedimento avrà valore dal 1° al 14 giugno. Confermate l’apertura di parco Belgioioso, Piramidi, Rimembranze e di quello di villa Confalonieri (ad esclusione dei giorni in cui è previsto il progetto sociale Parco aperto a Merate). Non si potrà però accedere alle aree attrezzate per il gioco dei bambini ed è confermata la chiusura della riserva del lago di Sartirana in base a quanto previsto anche del regolamento di gestione della area naturale meratese.